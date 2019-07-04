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Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21 человека.
«Есть информация о 21 погибшем. Пока это всё», — приводит Интерфакс слова представителя комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая работает в Тулуне.
Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области.
4 июля стало известно, что полицейские установили местонахождение 23 человек, которые числились как без вести пропавшие в зоне затопления в Иркутской области.
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Происшествия , Погода , Евгений Зиничев , МЧС , Интерфакс , Иркутская Область
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