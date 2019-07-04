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Покойник «ожил» на похоронах и удивил родственников 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
В индийском городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, мужчина неожиданно начал двигаться во время собственных похорон. Как сообщает информационный портал NDTV, в больнице его признали мертвым.
20-летнего Мохаммеда Фуркана (Mohammad Furqan) доставили в частную больницу в пятницу, 21 июня, после того, как он попал в аварию. В понедельник, 24 июня, врачи заявили родственникам, что мужчина умер и выдали им его тело. Убитая горем семья начала подготовку к похоронам.
Во время похорон, когда тело мужчины Фуркана уже готовились поместить в могилу, родственники обратили внимание, что он дергается. Мужчину немедленно доставили в другую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, он находится в критическом состоянии, но его мозг «однозначно жив». «У него есть пульс, артериальное давление, его рефлексы работают», — отметил один из медиков.
Старший брат Фуркана Мохаммед Ирфан (Mohammad Irfan) рассказал, что семья заплатила 700 тысяч рупий за лечение в частной больнице. «Но как только мы сказали, что деньги закончились, они объявили его мертвым», — добавил индиец.
Главный врач города, доктор Нарендра Агарвал (Narendra Agarwal) заявил, что инцидент будет тщательно расследован.
В декабре сообщалось о прерванных из-за воплей из гроба похоронах в Аргентине. Родственники доставили умершую в больницу, и доктора подтвердили ее смерть. Они предположили, что звук мог быть вызван выходом газов из трупа через трахею.
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Происшествия , Лакхнау
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