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В Минске во время салюта погибла женщина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Александров
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики. Сообщалось, что, предположительно, от осколка снаряда серьезно пострадала женщина.
"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, однако им госпитализация не потребовалась. "Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается", — подчеркивается в сообщении. Как говорится в сообщении, "следственно-оперативные группы работают на местах происшествий в Минске". На места происшествий также отправились специалисты министерства обороны, МЧС, МВД.
Между тем белорусы в соцсетях сообщают о двух громких хлопках и вспышках над салютными установками, в результате чего были повреждены стекла в нескольких зданиях, еще один человек получил резаную рану ноги. Салют в честь Дня независимости Белоруссии в Минске запустили с шести огневых позиций. В том числе одна из них — за стелой "Минск — город-герой", у которой прошел военный парад, театрализованное и музыкальное представление.
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Комментарии1
Происшествия , Министерство обороны , МЧС , СКР , МВД , Минск
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