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В Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске фейерверки куплены у России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 71 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Использовавшиеся во время происшествия на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
«Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс», город Сергиев Посад», — передает РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.
Комиссия минобороны республики продолжает служебное расследование по факту взрывов фейерверков.
«Для исключения «человеческого фактора» — неправильной эксплуатации установок и изделий — в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что места проведения салюта были оцеплены.
Ранее в четверг в минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной взрыва фейерверка в ходе салюта в Минске в День независимости могут быть некачественные снаряды пиротехники.
Во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии травмы получили не менее чем 10 граждан из-за разлета осколков, погибла женщина.
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Происшествия , Министерство обороны , РИА Новости , Минск
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