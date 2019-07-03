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У погибшего подводника, спасшего гражданского специалиста, остались беременная жена и ребёнок 

Говорит Москва 31 минуту назад
Дмитрий Соловьёв ценой своей жизни спас гражданского, находившегося на борту глубоководного аппарата.
«В числе погибших — уроженец Брянской области Соловьёв Дмитрий Александрович. До призыва он проживал в городе Почепе. Окончил школу имени Некрасова. В 1999 году поступил в морское училище имени Дзержинского. Его супруга Светлана ждёт второго ребёнка», — рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв вывел гражданского специалиста из аварийного отсека и задраил за ним люк, чтобы предотвратить распространение огня. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.
В результате пожара погибли 14 офицеров: 7 капитанов первого ранга, 3 капитана второго ранга, 2 капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Их представят к государственным наградам. Министр обороны Сергей Шойгу пообещал оказать их семьям необходимую помощь и поддержку.
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Комментарии11
Происшествия , Сергей Шойгу , Дмитрий Соловьев , РИА Новости , Брянская Область
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