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В результате извержения вулкана в Италии погиб турист 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Reuters
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на пожарных.
Отмечается, что речь идёт о пострадавших туристах.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения.
Ранее старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова рассказала, что извержение вулкана Райкоке на одноимённом курильском острове привело к гибели флоры и фауны в регионе.
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