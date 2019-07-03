Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Министерство обороны России опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном аппарате офицеров-подводников.

В списке погибших значатся семь капитанов первого ранга, двое из них награждены званием Героев России.

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;

награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;

награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

награжден: медаль «Ушакова».

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;

награжден: медаль «За отвагу».

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич;

награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

В сообщении говорится, что погибшие офицеры неоднократно принимали участие в сложнейших экспедициях по исследованию Арктики и погружались на предельные глубины.

Ранее в Минобороны рассказали, что спасение гражданского специалиста, участвовавшего в погружении, стало возможным благодаря действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, который при возникновении пожара вывел его из отсека и задарил люк во избежание распространения огня по аппарату.