Минобороны опубликовало имена погибших подводников 

Министерство обороны России опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном аппарате офицеров-подводников.
В списке погибших значатся семь капитанов первого ранга, двое из них награждены званием Героев России.
1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».
3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;
награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».
9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».
11. Подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».
12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
награжден: медаль «Ушакова».
13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
награжден: медаль «За отвагу».
14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич;
награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.
В сообщении говорится, что погибшие офицеры неоднократно принимали участие в сложнейших экспедициях по исследованию Арктики и погружались на предельные глубины.
Ранее в Минобороны рассказали, что спасение гражданского специалиста, участвовавшего в погружении, стало возможным благодаря действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, который при возникновении пожара вывел его из отсека и задарил люк во избежание распространения огня по аппарату.