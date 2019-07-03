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Путин назвал наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна.
"Считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования", — говорится в документе.
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Происшествия , Политика , Владимир Путин , Иркутская Область
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