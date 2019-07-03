В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

Спасение гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ России стало возможным благодаря грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева , сообщили в МО РФ.

"Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату. Подчеркивается, что затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.