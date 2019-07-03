Спасение гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ России стало возможным благодаря грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в МО РФ.
"Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату. Подчеркивается, что затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.
"Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат", — заключили в МО РФ.