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СМИ узнали хронологию аварии на секретной подлодке Минобороны 

Ura.Ru 23 минуты назад
Фото: официальный сайт министерство обороны рф
Одной возможных причин трагедии на глубоководной станции АС-31 в районе Баренцева моря стало короткое замыкание в распределительном щите. Оно могло спровоцировать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Такую версию трагедии журналистам рассказал источник, близкий к отряду гидронавтов.
По его словам, за час до аварии на станции произошла пересменка. На новую смену заступили четверо офицеров и один гражданский специалист. Остальной экипаж, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, в это время отдыхал в жилом отсеке.
На лодке в некоторых устройствах используется напряжение до 1000 ампер. При такой силе тока короткое замыкание в щитах вызывает небольшой взрыв, который способен разрушить щиток и контузить находящихся рядом людей. Эксперты предполагают, что в результате такого замыкания могли загореться оплетки кабелей или трансформаторное масло, а дым от пожара — быстро распространиться по системе вентиляции.
Дежурная вахта могла запоздать с герметизацией отсека, а отдыхавшие смены — с включением в портативные дыхательные аппараты.
«Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно всего нескольких вдохов», — приводит газета слова источника.
За 45 лет существования отряда гидронавтов, по его словам, на станциях не произошло ни одной серьезной аварии, поэтому экипаж не имел реального опыта борьбы с пожарами.
Таким образом, уже через несколько минут после замыкания за живучесть лодки боролась только дежурная смена из пяти человек. Они подняли станцию на поверхность. Обычно это занимает порядка 10 минут, которые и оказались роковыми для 14 погибших гидронавтов.
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Происшествия , Армия , Министерство обороны
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