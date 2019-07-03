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Лебедь убил собаку на глазах у хозяина 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: CC0 / Pixabay/Santa3 /
В Дублине лебедь расправился с собакой на глазах у хозяина, сообщает The Irish Sun.
Инцидент произошел в парке Тереньюра. Мужчина гулял вместе с кокер-спаниелем. Питомец решил поплавать в пруду, однако на него неожиданно напал лебедь. Птица била собаку крыльями в течение нескольких секунд.
Очевидцы пытали отвлечь разъяренное животное криками, а хозяин кокер-спаниеля бросил в воду телефон. Однако окружающим не удалось спасти собаку.
"Бедный пес не понимал, что происходит, и плыл прямо к птице", — сказал один из очевидцев.
Смотритель парка Пол Дуиньян прибыл на место происшествия вместе с двумя коллегами и достал мертвое животное с помощью сети.
"Я никогда не слышал, чтобы подобное происходило раньше", — признался Дуиньян.
По словам опрошенных изданием орнитологов, лебедь повел себя агрессивно, так как неподалеку находится гнездо с его потомством. С апреля по июнь — в сезон гнездования — самцы могут нападать на других животных и даже на людей, чтобы защитить свою территорию.
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Происшествия , Дублин
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