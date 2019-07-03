Кремль заявил о гостайне в деле о гибели подводников

Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали об инциденте с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли моряки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля.

Информация о том, на каком конкретно аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков, является гостайной, и не будет опубликована, заявил Песков.

«Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», — сказал пресс-секретарь президента РФ.,

Отвечая на вопрос, планируется ли опубликовать эту информацию в будущем, пресс-секретарь президента ответил: «Нет, конечно».

Вместе с тем Песков подтвердил, что президент в курсе, на каком именно глубоководном аппарате произошла авария.