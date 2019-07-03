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Названо место службы погибших подводников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Члены экипажа атомной подводной лодки, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море, служили в войсковой части в пригороде Санкт-Петербурга.
Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки служили в войсковой части 45707, которая дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга, сообщает «Коммерсант».
Данная часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.
Однако офицеры части проходят службу и в Североморске, где дислоцированы АПЛ.
Напомни, 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России.
В качестве возможный причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взвыв газа.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Петергоф , Санкт-Петербург
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