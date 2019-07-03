Названо место службы погибших подводников

Члены экипажа атомной подводной лодки, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море, служили в войсковой части в пригороде Санкт-Петербурга

Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки служили в войсковой части 45707, которая дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга, сообщает «Коммерсант».

Данная часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.

Однако офицеры части проходят службу и в Североморске, где дислоцированы АПЛ.

Напомни, 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России.

В качестве возможный причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взвыв газа.