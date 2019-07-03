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Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей. Как поясняет полиция, глава одной из московских компаний вместе с инкассаторами приехал в обменник, чтобы конвертировать всю сумму в доллары, пишет агентство ТАСС.
Как только он передал деньги кассирше, женщина попросила клиента и его сопровождающих подождать на улице. Якобы нужного количества валюты в обменнике нет и нужно заказать доставку.
Когда ожидание затянулось, бизнесмен и инкассаторы попытались вернуться в обменный пункт, но дверь была закрыта, а на звонки никто не отвечал. Позднее они обнаружили, что во дворе здания открыто окно обменника, а внутри никого нет.
Полиция возбудило дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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