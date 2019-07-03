Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников. По информации МО РФ среди них были и Герои России. Ушли из жизни настоящие патриоты, достойные сыновья России. Вечная память!" — написал он в Telegram-канале.