«Обвинили в убийстве»: кто виноват в смерти младенца

Следствие обвинило врачей в том, что они убили рожденного недоношенным ребенка ради «хорошей статистики» в калининградском роддоме. На сторону обвиняемых встали их коллеги, в том числе из Национальной медицинской палаты и Российского общества неонатологов.

По данным Следственного комитета России, когда в ноябре 2018 года в роддоме №4 Калининградской области родился недоношенный ребенок весом в 700 грамм, и.о. главного врача Елена Белова дала указания врачу реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич , прибывшей из перинатального центра, «ввести ребенку смертельную дозу лекарственного препарата „Магния сульфат“», что подтверждено экспертизами и свидетельскими показаниями.

При этом, по версии следствия, озвученной в сообщении на сайте ведомства, решение было принято Беловой, чтобы «не тратить на ребенка ресурсы» роддома и «не портить показатели медицинской статистики», а в дальнейшем получить должность главврача. Следователи предъявили врачам обвинения в убийстве и организации убийства.

«Следствием не ставится самоцель привлечь к ответственности врача (…) Первостепенной целью является установление истины», — подчеркнуло ведомство.

«Приехали»: врачей возмутило обвинение СК России

Президент палаты и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что нужно «серьезно разобраться» в ситуации. Его комментарий размещен на сайте Национальной медицинской палаты (НМП).

«Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России. Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было», — заявил Леонид Рошаль.

По данным ТАСС, он также отметил , что результаты экспертизы стоит тщательно перепроверить.

«Считаю, что комиссионно нужно проверить заключение судебно-медицинских экспертов. Мы помним, как судебные медики обнаружили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша. Оказалось — ошибка», — заявил Рошаль.

В защиту обвиняемой в убийстве новорожденного Элины Сушкевич выступило и Российское общество неонатологов. В заявлении на сайте организации указывается, что «во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%».

«Обвинение врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич Элины Сергеевны с точки зрения созданной в нашей стране системы перинатальной помощи, медицинской логики и здравого смысла носит абсурдный характер», — подчеркивается в заявлении.

Неонатологи также подчеркнули, что готовы подключиться к работе по независимой судебно-медицинской экспертизе с целью максимальной объективности расследования.

«Как вы себе представляете, чтобы директор медицинского учреждения (она на момент прибытия бригады из перинатального центра, по нашим данным, находилась дома) могла в свободной форме дать указание специалисту, не находящемуся у него в подчинении, не просто совершить противозаконное действие, а убийство? (…) Элина Сушкевич, равно как и Елена Белая, стали жертвами резонанса вокруг этого дела», — заявил в свою очередь исполнительный директор Калининградской врачебной палаты Николай Иванаев.

В комментарии, данном газете «ВЗГЛЯД», он подчеркнул , что «после поднятой волны в прессе дело взял под контроль лично глава СК Александр Бастрыкин и теперь его подчиненные просто борются за честь мундира».

При этом издание напоминает, что ранее в России были вынесены приговоры по делам, обвиняемыми в которых были врачи. Так, суд вынес приговор по делу о «причинении смерти по неосторожности» врачу в Тюмени, которая, по версии следствия, проигнорировала косвенные признаки болезни у ребенка — неонатальную желтуху и задержку внутриутробного развития.

Также был вынесен обвинительный приговор врачам в Тюмени, которые лечили ребенка, 2014 года рождения, от бронхита, тогда как у него был рак.