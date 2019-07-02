Команда по регби устроила дебош на авиаборту

Команда по регби устроила пьяный дебош на борту самолета, сообщает The Sun.

Инцидент произошел 28 июня на авиаборту, следовавшему из Бордо Лиссабон . По словам свидетельницы, команда регбистов во время посадки на самолет находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Бортпроводники пытались успокоить разбушевавшихся спортсменов, однако они продолжали кричать и мешать другим пассажирам. Свидетельница отметила, что игроки оскорбляли ее и приставали.

Женщина потребовала, чтобы дебоширы были задержаны полицией после прилета. Пилот пообещал ей, что сотрудники правоохранительных органов будут ждать регбистов на посадочной полосе. Однако нарушителей спокойствия никто не встретил и они беспрепятственно покинули аэропорт.

Свидетельница отметила, что будет требовать от авиакомпании полную компенсацию за перелет.