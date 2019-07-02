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Команда по регби устроила дебош на авиаборту 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Команда по регби устроила пьяный дебош на борту самолета, сообщает The Sun.
Инцидент произошел 28 июня на авиаборту, следовавшему из Бордо в Лиссабон. По словам свидетельницы, команда регбистов во время посадки на самолет находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Бортпроводники пытались успокоить разбушевавшихся спортсменов, однако они продолжали кричать и мешать другим пассажирам. Свидетельница отметила, что игроки оскорбляли ее и приставали.
Женщина потребовала, чтобы дебоширы были задержаны полицией после прилета. Пилот пообещал ей, что сотрудники правоохранительных органов будут ждать регбистов на посадочной полосе. Однако нарушителей спокойствия никто не встретил и они беспрепятственно покинули аэропорт.
Свидетельница отметила, что будет требовать от авиакомпании полную компенсацию за перелет.
Ранее видео дебоша экс-игрока мадридского "Реала" появилось в Сети.
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Происшествия , Реал , МВД , Бордо , Лиссабон
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