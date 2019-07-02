В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе. Об этом в вторник, 2 июля, пишет E1.RU.

Сообщается, что тело погибшего с двумя пулевыми ранениями — в живот и ногу — было найдено на улице Калинина около дома №22 в Орджоникидзевском районе города. По неподтвержденной информации, рядом с местом убийства была найдена сумка с деньгами.

Также известно, что незадолго до происшествия Каримов заехал во двор, где произошло убийство, на черном Volkswagen Touareg с номерами Северной Осетии. Как уточнил источник, автомобиль был куплен около трех-четырех месяцев назад, однако так и не был зарегистрирован новым хозяином.

Местные жители рассказали, что стрельба началась в результате конфликта, участниками которого стали бизнесмен и похожий на охранника мужчина.

В то же время другой горожанин заявил, что нападавших было двое — позднее они скрылись с места преступления.

«Они были гоповатого вида. На охранников не похожи. Сначала били мужчину, а потом выстрелили в него», — пояснил он.

Кроме того, один из собеседников издания уточнил, что на момент прибытия скорой помощи Каримов якобы был жив, однако медикам не удалось его спасти.