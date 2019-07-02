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В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов 

Lenta.ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: E1.ru
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе. Об этом в вторник, 2 июля, пишет E1.RU.
Сообщается, что тело погибшего с двумя пулевыми ранениями — в живот и ногу — было найдено на улице Калинина около дома №22 в Орджоникидзевском районе города. По неподтвержденной информации, рядом с местом убийства была найдена сумка с деньгами.
Также известно, что незадолго до происшествия Каримов заехал во двор, где произошло убийство, на черном Volkswagen Touareg с номерами Северной Осетии. Как уточнил источник, автомобиль был куплен около трех-четырех месяцев назад, однако так и не был зарегистрирован новым хозяином.
Местные жители рассказали, что стрельба началась в результате конфликта, участниками которого стали бизнесмен и похожий на охранника мужчина.
В то же время другой горожанин заявил, что нападавших было двое — позднее они скрылись с места преступления.
«Они были гоповатого вида. На охранников не похожи. Сначала били мужчину, а потом выстрелили в него», — пояснил он.
Кроме того, один из собеседников издания уточнил, что на момент прибытия скорой помощи Каримов якобы был жив, однако медикам не удалось его спасти.
На месте происшествия работают полицейские. Официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых заявил, что комментарий ведомства будет озвучен после изучения обстоятельств инцидента.
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Происшествия , Криминал , Валерий Горелых , МВД , Екатеринбург
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