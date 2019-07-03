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Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками 

РИА Новости + ещё 18 26 минут назад
Фото: ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Трагедия произошла первого июля, она унесла жизни 14 человек.
Во вторник Шойгу прибыл в Североморск, чтобы заслушать доклады о причинах случившегося, а также оказать поддержку семьям погибших.
"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", — сказал он на совещании в Североморске.
Он подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", — добавил глава военного ведомства.
Он рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.
"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", — заключил Шойгу.
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Происшествия , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Североморск
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