Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками

Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Трагедия произошла первого июля, она унесла жизни 14 человек.

Во вторник Шойгу прибыл в Североморск , чтобы заслушать доклады о причинах случившегося, а также оказать поддержку семьям погибших.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", — сказал он на совещании в Североморске.

Он подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".

"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", — добавил глава военного ведомства.

Он рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.