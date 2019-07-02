В затоплении Иркутской области обвинили аномалию

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причиной паводка в Иркутской области оказалась уникальная аномалия 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета проанализировали причины сильнейшего паводка, накрывшего область.
По сведениям ученых, среди всех регионов Евразии именно Иркутская область оказалась под влиянием аномалии.
«Мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов», — передает «Российская газета» слова кандидата географических наук Инны Латышевой.
Она отметила также, что пострадавшие районы и без того были подвержены паводку, а еще одной причиной наводнения Латышева назвала холодный циклонический вихрь, «замерший» на юге Иркутской области.
Как заявили ученые, глобальные изменения климата могут стать причиной дальнейших сильных и продолжительных осадков в Иркутской области.
Напомним, в зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.
Ранее в понедельник в МЧС подтвердили информацию о 14 погибших в результате паводка в Иркутской области.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
За смерть ребенка врачам грозит «убойная» статья Уровень воды в пострадавшем от наводнения сибирском городе начал снижаться Уборщица обокрала постоялицу на 800 тыс. рублей в Московской гостинице
Комментарии28
Происшествия , Видео , МЧС , "Российская газета" , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия утонула в рейтинге паспортов96
Зеленский гастролирует за деньги1
Канделаки вспомнила Фрейда после казуса Вакарчука
Охранник магазина задушил покупателя55
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
Видео
01:08
Губернатор нагрубил пострадавшим от наводнения
Общество
01:44
В затоплении Иркутской области обвинили аномалию
Происшествия
01:28
Скандал на перроне: Пугачева в Риге обошлась без авто
Шоу-бизнес
02:48
Рак вернулся? Филипп Янковский напугал фанатов
Шоу-бизнес
00:43
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон
Шоу-бизнес
02:54
Россия делает Зеленскому неоценимый подарок
Политика Статьи
01:06
Кружка Путина вызвала ажиотаж в Китае
В мире Общество
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:32
Павлиашвили вступился за Катамадзе
Шоу-бизнес
02:55
«В шоке от его результатов»: жена о состоянии Носкова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение