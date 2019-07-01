Правозащитница заявила об угрозах от семьи сестер Хачатурян после телеэфира

Она рассказала, что «никак не могла понять родственников Михаила», которые не защищали девушек, а «сегодня поняла: они бандосы». По словам правозащитницы, к ней подошел Арсен Хачатурян и сказал, что если она не прекратит высказываться о деле, то пожалеет. «Я стала громко говорить: "Вы мне угрожаете?!", привлекая внимание охраны», — пояснила она.

По словам Меркачевой, после этого прибежали сотрудники, а также другие родственники сестер — тетя и бабушка, которые поддержали племянника. «Арсен ждал меня и на улице. Спросил: "Будешь писать заявление в полицию?" Я вот думаю», — добавила правозащитница.

Первый канал показал выпуск передачи «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым про дело сестер Хачатурян вечером 1 июля. Ранее телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на эту тему без объяснения причин. По словам правозащитницы Дарьи Серенко, решение связано с давлением на защитников девушек и борьбой за общественное мнение.

Трех сестер Хачатурян — Марию, Ангелину и Крестину — задержали в июле 2018 года по подозрению в убийстве отца Михаила. Через два месяца ареста их выпустили из СИЗО . Суд поменял меру пресечения: они должны проживать раздельно, им запрещено общаться друг с другом, пользоваться мобильным интернетом и покидать места жительства в ночное время.