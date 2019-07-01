Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продолжает расти число жертв паводка в Иркутской области 

Свободная пресса 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Продолжает увеличиваться число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в региональном Минздраве, жертвами наводнения стали уже 16 человек.
До сих пор остаётся неизвестной судьба ещё 9 человек, 155 — госпитализированы. Всего пострадало более 750 жителей региона.
Ранее сообщалось, что жертвами сильнейшего паводка в Иркутской области стали 12 человек.
Новости России: Эколог рассказал, что стало причиной сильных паводков в Иркутской области
Свободная пресса: последние новости
В Чечне неизвестный зарезал полицейского на КПП Увеличилось число жертв паводка в Иркутской области Посетители популярного в Петербурге кафе отравились шаурмой
Происшествия , Катастрофы , Погода , Минздрав РФ , Интерфакс , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония «присвоила» Курилы103
Россия помешала планам Украины307
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв55
Барабанщика рок-группы забили до смерти в Подмосковье5
Китайцы решили заработать на популярности Путина44
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
01:34
Китайцы решили заработать на популярности Путина
Политика
01:23
Алибасов кинул Шепелева
Шоу-бизнес
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Россия помешала планам Украины
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение