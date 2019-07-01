Продолжает расти число жертв паводка в Иркутской области

Продолжает увеличиваться число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в региональном Минздраве , жертвами наводнения стали уже 16 человек.

До сих пор остаётся неизвестной судьба ещё 9 человек, 155 — госпитализированы. Всего пострадало более 750 жителей региона.

Ранее сообщалось, что жертвами сильнейшего паводка в Иркутской области стали 12 человек.

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