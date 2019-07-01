Продолжает увеличиваться число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в региональном Минздраве, жертвами наводнения стали уже 16 человек.
До сих пор остаётся неизвестной судьба ещё 9 человек, 155 — госпитализированы. Всего пострадало более 750 жителей региона.
Ранее сообщалось, что жертвами сильнейшего паводка в Иркутской области стали 12 человек.
Новости России: Эколог рассказал, что стало причиной сильных паводков в Иркутской области