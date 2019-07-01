Барабанщика рок-группы забили до смерти в Подмосковье

Солнечногорске Московской области неизвестные до смерти забили барабанщика столичной рок-группы «Предел мечтаний» Дмитрия Трушина. Врачи спасти музыканта не смогли.

«Это случилось 12 июня. Дима собрался и вышел из дома в сторону электрички, чтобы доехать до Москвы. Но больше на связь он так и не вышел», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова друга барабанщика Леонида. Позже музыканта нашли в подмосковном дачном поселке Поварово. Местные жители рассказали, что Трушин находился в состоянии спутанного сознания и был похож на человека, употребившего алкоголь. Однако позже прохожие поняли, что причиной такого поведения музыканта стала травма головы.

Трушин был доставлен в центральную больницу Солнечногорска. Врачи провели МРТ и обнаружили у барабанщика гематому головы. Проведенная трепанация черепа не дала положительных результатов: Трушин впал в кому и скончался через четыре дня, не приходя в себя. Экспертиза не выявила в крови барабанщика следов наркотиков или алкоголя.

Друг музыканта Леонид заметил, что причиной смерти Трушина стал «удар тупым предметом». Знакомый барабанщика объяснил, что врагов у музыканта не было. По мнению Леонида, Трушин погиб, ввязавшись в драку с «хулиганами». Сейчас друг барабанщика и силовики ищут свидетелей произошедшего.