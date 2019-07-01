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Из летящего над Лондоном самолета выпал труп 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Из пролетающего над Лондоном самолета выпал труп, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.
Житель южного Лондона обнаружил в своем саду тело мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские пришли к выводу, что труп выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, летевшего из Кении в Великобританию и заходившего на посадку в аэропорту Хитроу за несколько часов до обнаружения трупа.
Предположительно, погибший мужчина пытался нелегально попасть в страну.
При осмотре самолета полиция обнаружила в отсеке для шасси одежду и сумку с едой.
Причина смерти и личность погибшего пока не установлены.
Происшествия , В мире , Lenta.ru
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