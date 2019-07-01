Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Из пролетающего над Лондоном самолета выпал труп, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

Житель южного Лондона обнаружил в своем саду тело мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские пришли к выводу, что труп выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, летевшего из Кении в Великобританию и заходившего на посадку в аэропорту Хитроу за несколько часов до обнаружения трупа.

Предположительно, погибший мужчина пытался нелегально попасть в страну.

При осмотре самолета полиция обнаружила в отсеке для шасси одежду и сумку с едой.

Причина смерти и личность погибшего пока не установлены.