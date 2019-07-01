Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Hannah Mckay / Reuters
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на трубопроводе компании Pemex в мексиканском штате Гуанахуато, сообщило издание Financiero.
Предположительно, речь идет о незаконной врезке. На месте работают сотрудники Pemex, военные и полицейские, а также спасатели. В районе взрыва в городе Селайа проведена эвакуация. Взрыв произошел на незастроенной территории, в связи с чем речь не идет о серьезном риске населения, сообщили власти.
В январе этого года на крупном трубопроводе в штате Идальго из-за незаконной врезки произошел мощный взрыв в тот момент, когда сотни людей воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента тогда погибли 135 человек.
Последние новости
Лидеры G20 летели на саммит "Двадцатки", а прилетели на похороны Соловьев высмеял отказ грузинской певицы выступать в России Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
Происшествия , Гуанахуато , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония «присвоила» Курилы115
Россия помешала планам Украины404
Барабанщика рок-группы забили до смерти в Подмосковье12
«Я бы ее донес на руках»: Винокур о скандале с Пугачевой8
Китайцы решили заработать на популярности Путина47
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
01:34
Китайцы решили заработать на популярности Путина
Политика
01:23
Алибасов кинул Шепелева
Шоу-бизнес
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Россия помешала планам Украины
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение