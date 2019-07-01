В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на трубопроводе компании Pemex в мексиканском штате Гуанахуато , сообщило издание Financiero.

Предположительно, речь идет о незаконной врезке. На месте работают сотрудники Pemex, военные и полицейские, а также спасатели. В районе взрыва в городе Селайа проведена эвакуация. Взрыв произошел на незастроенной территории, в связи с чем речь не идет о серьезном риске населения, сообщили власти.

В январе этого года на крупном трубопроводе в штате Идальго из-за незаконной врезки произошел мощный взрыв в тот момент, когда сотни людей воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента тогда погибли 135 человек.