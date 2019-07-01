Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле превысило 100

В результате взрыва в Кабуле пострадали больше ста человек, сообщает канал TOLO News в Twitter. Один человек погиб, двое нападавших убиты.

Инцидент произошёл у логистического центра Министерства обороны страны. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов всё ещё пытаются взять под контроль ситуацию в районе происшествия.

Update on #Kabul attack: Two attackers killed. One civilian killed, over 100 others wounded. Clash is still ongoing. Footage from first hours of the truck bombing near the Defense Ministry’s logistics center. #Afghanistan pic.twitter.com/uuVW5RkKVB— TOLOnews (@TOLOnews) 1 июля 2019 г.

Взрыв произошёл в понедельник, 1 июля, в полицейском округе №16.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали по меньшей мере 68 человек.