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Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле превысило 100 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
В результате взрыва в Кабуле пострадали больше ста человек, сообщает канал TOLO News в Twitter. Один человек погиб, двое нападавших убиты.
Инцидент произошёл у логистического центра Министерства обороны страны. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов всё ещё пытаются взять под контроль ситуацию в районе происшествия.
Взрыв произошёл в понедельник, 1 июля, в полицейском округе №16.
Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали по меньшей мере 68 человек.
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Происшествия , Министерство обороны , МВД , Кабул
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