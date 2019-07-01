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В Нижневартовске прогремел мощный взрыв. Горит жилой дом. ФОТО, ВИДЕО 

Ura.Ru 30 минут назад
В одном из жилых домов Нижневартовска прогремел взрыв. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы произошедшего.
«Пожар на Спортивной, 9», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Нижневартовск» во «ВКонтакте». Судя по фото и видео, которые в соцсетях распространили очевидцы случившегося, жилой дом сначала интенсивно горел. Однако затем на последнем этаже пятиэтажки прогремел взрыв.
Очевидцы в разговоре с «URA.RU» предположили, что причиной ЧП стал взрыв газа. Судя по видео с места случившегося, на месте работают экстренные службы.
«В доме произошел пожар, на 19:15 по местному времени объявлена его локализация. Эвакуированы 66 человек, информации о пострадавших нет. Сейчас на месте работает группа администрации муниципального образования», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Информацию о взрыве на месте ЧП в ведомстве опровергли. В МЧС добавили, что утром 2 июля состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве добавили, что жителям сгоревшего дома предложили на время заселиться в одну из местных школ. Предложением воспользовались более 20 жильцов.
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Происшествия , Видео , МЧС , Нижневартовск
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