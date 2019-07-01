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Россиянин попал в больницу после избиения врачами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врачей скорой помощи в Красноярске заподозрили в избиении пациента. Об этом в понедельник, 1 июля, источник в правоохранительных органах сообщил kp.ru.
По предварительным данным, медики в ночь на 21 июня в избили местного жителя недалеко от жилого дома на проспекте Красноярского Рабочего. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у него травмы живота, разрыв селезенки, а также повреждения внутренних органов. По факту инцидента начата доследственная проверка, полиция ведет поиск подозреваемых.
25 июня сообщалось, что в поселке Булгаково под Уфой бригада скорой помощи отказалась помочь местному жителю, у которого произошел инсульт.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда , Красноярск
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