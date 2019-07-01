Появилось видео падения «российской» ракеты на Кипре

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Опубликовано видео с места падения ракеты на Кипре 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети опубликовано видео, на котором показано место падения неопознанной ракеты на Северном Кипре.
После падения ракеты начался пожар на холме. Видно, что огонь охватил достаточно большую территорию. Видео публикует в своем Facebook пользователь Кемаль Басат.
Глава МИД самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что упавший ночью с неба неопознанный объект — российская ракета С-200, которая была выпущена системой ПВО Сирии в ответ на атаку Израиля.
Пожар после падения продолжался около двух часов. При этом на месте падения нет воронки — предположительно, ракета взорвалась в воздухе. На обломках ракеты видны надписи на русском языке.
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