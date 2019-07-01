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Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве 

ТК «Звезда» + ещё 15 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В аэропорту Тель-Авива самолет ожидали свыше ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи.
Самолет, запросивший аварийную посадку из-за поврежденного шасси, успешно сел в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщили представители экстренных служб. На борту воздушного судна находились 152 пассажира.
Авиалайнер болгарской компании Electra Airways следовал из немецкого Кельна. При взлете у самолета лопнуло сначала одно шасси, а позднее было частично повреждено и второе. Экипаж запросил экстренную посадку. В ожидании самолета в аэропорту Бен-Гурион медики стянули свыше ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи. А в воздух для сопровождения лайнера были подняты два истребителя F-16. Летчики осмотрели воздушное судно со стороны и обнаружили разрыв покрышки левого заднего шасси.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту, помощь медиков не понадобилась.
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