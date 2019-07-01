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Поворот в деле Хачатурян: одну из сестер признали невменяемой 

Рамблер 22 минуты назад
Младшую из сестер Хачатурян — Марию — будут судить отдельно из-за признания ее психически невменяемой в момент совершения преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В середине июня следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.
Mash отмечает, что старшим сестрам грозит по 15 лет заключения, а Марию, возможно, отправят на принудительное лечение.
В июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца.
Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца. Позже эксперты пришли к выводу, что в момент убийства две старшие сестры были ограниченно вменяемы, а младшая — невменяемой. Их освободили из-под ареста, заменив меру пресечения запретом определенных действий. Девушки признали свою вину в убийстве, но не согласились с предварительным сговором.
СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и сам угрожал им убийством. Эти обвинения отвергали друзья погибшего.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян
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