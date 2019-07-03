Мансиец расшифровал загадочные знаки на месте гибели группы Дятлова

Представитель народов манси Валерий Анямов развеял версию о том, что мансийцы могли быть причастны к гибели студентов из группы Дятлова в начале февраля 1959 года. Об этом он заявил в эфире телешоу «На самом деле», где привёл расшифровку загадочных надписей на месте гибели туристов.

Версию о том, что «дятловцы» погибли от рук мансийцев, позарившихся на алкоголь или другие пожитки туристов, высказал другой гость программы — Бениамин Беренхольц, последним видевший студентов накануне гибели. В то время Беренхольц проходил службу в местах, куда туристы отправились в свой последний поход. Он хорошо запомнил двух девушек, а также рассказал, что провёл с молодыми людьми вечер.

Рано утром я пришёл проводить студентов и застал их уже высыпавшими на улицу. Они были сильно навьючены, а у девушек от тяжести так головы просто склонялись к коленям, — вспоминает гость программы.

Тогда Бениамин попросил у своего руководства двух лошадей и проводил их до юрты Андрея — местного жителя, представителя манси. Тот, по словам бывшего солдата, попросил у студентов питьевой спирт, и те ему не отказали, так как при них было три литра горючей жидкости.

У мансийцев есть свой «беспроволочный телеграф», и они, вероятно, сообщили своим о том, что движется группа туристов, — поясняет Беренхольц.

Они, уверен последний провожатый группы Дятлова, и причастны к гибели туристов. На вопрос, как мансийцы могли убить девять человек, Беренхольц предположил, что местные сильно напугали пришельцев.

Эту версию полностью отмёл мансиец Валерий Анямов, который является родственником того самого Андрея, к которому военный проводил студентов. По словам Валерия, никаких мансийцев в это время в тех местах и быть не могло: охотиться было не на кого. К тому же мансийцы — народ добродушный, советский, и для них убить столько людей ради наживы немыслимо.

Гора Холатчахль, пояснил манси, не является никаким сакральным или священным местом для местных народностей, да и название её переводится не как «Не ходи туда», а как «Пропускающая ветер».

Что же касается рисунков, вырезанных в виде чёрточек и загогулин на стволах деревьев, то расшифровываются они очень просто и значат не более чем надпись «тут были Маша и Петя».

Видите три чёрточки наверху? Это означает, что были три человека. Второй знак — родовой, то есть это были мои родственники — Анямовы. Три чёрточки внизу — это три собаки, которые были с охотниками, — развеял миф гость программы.

У Анямова тоже есть своя версия гибели дятловцев — это действия, связанные с пуском ракет. Но в общем-то, пришли к выводу приглашённые эксперты, студентов убивали профессионально — люди, которые умели убивать.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты раскрыли новые детали гибели группы Дятлова в 1959 году на севере Свердловской области. Судмедэксперт Эдуард Туманов предположил, что один из погибших 60 лет назад туристов подвергся пыткам.