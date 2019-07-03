Представитель манси Валерий Анямов в программе «На самом деле» объяснил загадочные знаки на месте гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Валерий Анямов опроверг в эфире «Первого канала» версию о том, что мансийцы могли быть причастны к гибели студентов в начале февраля 1959 года, так как в это время не охотятся, и представителей народа в тех местах не было.
В эфире программы Анямов рассказал, что значат непонятные рисунки, обнаруженные на стволах деревьев около места гибели туристов.
«Видите три черточки наверху? Это означает, что были три человека. Второй знак — родовой, то есть это были мои родственники — Анямовы. Три черточки внизу — это три собаки, которые были с охотниками», — пояснил он.
Он также подчеркнул, что место, где погибла группа туристов, не является сакральным или священным местом для манси.
Ранее, по данным ТАСС, адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова передал в Следственный комитет России просьбу возобновить следствие по факту трагедии на перевале в 1959 году, так как в год гибели туристов дело не было поставлено на учет с присвоением порядкового номера. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы. По данным издания, следователями отрабатывались различные версии происшествия, в том числе природные явления, а также гибель девяти туристов от рук коренных жителей.