«Гибель дятловцев»: расшифрованы таинственные знаки на перевале

Представитель манси Валерий Анямов в программе «На самом деле» объяснил загадочные знаки на месте гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова

Валерий Анямов опроверг в эфире «Первого канала» версию о том, что мансийцы могли быть причастны к гибели студентов в начале февраля 1959 года, так как в это время не охотятся, и представителей народа в тех местах не было.

В эфире программы Анямов рассказал, что значат непонятные рисунки, обнаруженные на стволах деревьев около места гибели туристов.

«Видите три черточки наверху? Это означает, что были три человека. Второй знак — родовой, то есть это были мои родственники — Анямовы. Три черточки внизу — это три собаки, которые были с охотниками», — пояснил он.

Он также подчеркнул, что место, где погибла группа туристов, не является сакральным или священным местом для манси.