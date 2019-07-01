На Кипре упала российская ракета

В северной части Кипра произошли взрывы, в результате которых никто не пострадал. По предварительной версии, причиной произошедшего стало падение ракеты российского производства. Об этом пишет Politis.

По данным издания, взрывы произошли в районе Пентадактилос. При этом лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи пояснил, что причиной взрыва стало падение ракеты или беспилотного летательного аппарата. Он также не исключил, что речь идет об объекте, произведенном в России.

По предварительной версии, неопознанный объект, упавший ночью на Северный Кипр, является ракетой российского производства, написал сегодня глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, ракета может быть частью системы ПВО, активированной во время воздушного удара по Сирии.

«Ракета взорвалась до столкновения с землей и на месте ее падения нет воронки. На то же указывает и разброс обломков», — отметил Озерсай.