Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кипре упала российская ракета 

Рамблер 50 минут назад
В северной части Кипра произошли взрывы, в результате которых никто не пострадал. По предварительной версии, причиной произошедшего стало падение ракеты российского производства. Об этом пишет Politis.
По данным издания, взрывы произошли в районе Пентадактилос. При этом лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи пояснил, что причиной взрыва стало падение ракеты или беспилотного летательного аппарата. Он также не исключил, что речь идет об объекте, произведенном в России.
По предварительной версии, неопознанный объект, упавший ночью на Северный Кипр, является ракетой российского производства, написал сегодня глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай в своем аккаунте в Facebook.
По его словам, ракета может быть частью системы ПВО, активированной во время воздушного удара по Сирии.
«Ракета взорвалась до столкновения с землей и на месте ее падения нет воронки. На то же указывает и разброс обломков», — отметил Озерсай.
По данным «Ленты.ру», ранее авиация Израиля ударила по окрестностям сирийского Дамаска, в результате чего погибли и пострадали местные жители.
Комментарии109
Происшествия , Видео , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле прокомментировали ситуацию с Катамадзе2
Зеленский призвал наказать Климкина
Нашинковал в бочку: россиянин расправился с братом
Туск перенес саммит Евросоюза
Четыре астероида летят прямо на Землю
Видео
00:41
На Кипре упала российская ракета
Происшествия
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
В мире
00:37
Убит ребенок: Израиль нанес новый удар по Сирии
Армия Статьи
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:53
Борис Джонсон призвал позлить Путина
В мире
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
00:36
Саша Савельева назвала стоимость возвращения на сцену
Шоу-бизнес
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение