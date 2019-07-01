«Швырнули на тротуар и сказали, что я позорю нацию»

Дело о нападении на девушку-режиссера Агнию Галданову будет передано в Следственный комитет . По информации, пострадавшую избили двое мужчин в центре Москвы после отказа вступить с ними в интимную связь. Следственный комитет займется уголовным делом об избиении начинающей постановщицы Агнии Галдановой, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлии Ивановой

«По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)», — приводит ее слова издание.

Иванова также рассказала, что по поручению руководства Главного следственного управления СК России по Москве, перед надзорным ведомством был инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования в ГУ СК России по Москве. Найти подозреваемых пока не удалось.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в пресс-службе столичного управления МВД России также подтвердили, что в ночь на 28 июня в центре Москвы случился конфликт.

«В 00:30 28 июня гражданка стояла на дороге и разговаривала по телефону. Мимо шли двое неизвестных, с которыми у нее завязалась словесная перепалка, поле чего один из них ее ударил», — передает информацию пресс-службы издание.

По словам потерпевшей, нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье. Девушка вышла из сада Эрмитаж , где она незадолго до нападения отдыхала с друзьями. В своем фейсбуке Галданова сообщила, что двое неизвестных подошли к ней и предложили заняться сексом. Получив отказ, мужчины избили ее.

«… вышла на улицу Каретный ряд и меня избили двое мужчин. За что? Почему? Как это? Это же в центре Москвы. Так не бывает. Что ты делала? Была пьяная? Провоцировала? Слишком короткая юбка? Вызывающее поведение? — написала она в соцсети. — Эти уроды спросили, сколько я возьму за секс. Я [отказала]. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю».

Галданова отметила, что ни один прохожий не заступился на нее, несмотря на то, что избиение произошло в центре города, напротив здания главного управления МВД на Петровке, 38.

«Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить. Уходя, сказали, что я позорю нацию», — поведала девушка.

После избиения Галданова осталась лежать на тротуаре, пока к ней не приехала подруга, которая говорила с ней по телефону в момент нападения. Затем девушка обратилась за медицинской помощью. Сотрудники медпункта, в свою очередь, передали сведения об инциденте в полицию. Отмечается, что врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

«Дальше травмпункт, снятие побоев, заявление в [полицию]. Одна я бы никогда не поехала все это делать», — добавила она.

По словам Галдановой, после произошедшего ей стало страшно выходить из дома.

«Сегодня я шла по улице, заглядывала в лица проходящих мужчин. И было новое для меня ощущение страха, что любой из них может подойти и ударить», — призналась режиссер.

Она также рассказала, что на следующий день после избиения она «полдня просидела в темной комнате».

«И бесконечно плакала. От какого-то тупого бессилия, страха, чувства грязи и стыда. Месяцами ты работаешь, учишься, что-то планируешь, занимаешься спортом, чувствуешь себя полным сил и идей. Выходишь из дома вечером, идешь по центру Москвы. И за десять минут все это заканчивается. И ты лежишь на асфальте, жалкая, слабая», — написала Галданова.

В комментариях к посту многие поддержали постановщицу и пожелали ей поскорее оправиться от произошедшего. «Сил вам!», «Лучший выход — не зацикливаться на этом случае и жить дальше», «Как грустно и больно за тебя! Шлю тебе теплый луч надежды, что эта история — еще один шаг в сторону светлого сознания людей вокруг нас», — написали пользователи соцсети.

Известно, что на данный момент Агния Галданова учится на режиссерском факультете в московской Школе документального кино и театра.