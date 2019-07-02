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В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 получили ранения в результате падения стены на бараки в городе Мумбаи штата Махараштра на западе Индии, сообщает агентство ANI.
Сообщается, что причиной падения стены стали сильные муссонные дожди. Отмечается, что под обломками бараков могут находиться пострадавшие. На месте инцидента находятся сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и ведутся спасательные работы.
По данным агентства, все пострадавшие доставлены в больницы. Поисковые операции продолжаются.
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Происшествия , Индия , Мумбаи
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