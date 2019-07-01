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Резко возросло число жертв наводнения в Иркутской области 

Газета.Ru + ещё 35 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер страны Виталий Мутко заявил, что число погибших при наводнении в Иркутской области резко увеличилось и достигло 12 человек, передает РИА «Новости».
По словам Мутко, цифра по пострадавшим и погибшим постоянно меняется. Опираясь на статистику МВД, он рассказал, что в настоящее время пострадал 751 человек, 153 — находятся в больницах.
«К сожалению, погибло 12 человек и около девяти разыскиваются», — констатировал Мутко.
Стоит отметить, что до этого сообщалось о семи погибших.
Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области.
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Происшествия , Катастрофы , Погода , Виталий Мутко , Владимир Путин , МВД , РИА Новости , Иркутская Область
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