Резко возросло число жертв наводнения в Иркутской области

По словам Мутко, цифра по пострадавшим и погибшим постоянно меняется. Опираясь на статистику МВД , он рассказал, что в настоящее время пострадал 751 человек, 153 — находятся в больницах.

«К сожалению, погибло 12 человек и около девяти разыскиваются», — констатировал Мутко.

Стоит отметить, что до этого сообщалось о семи погибших.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.