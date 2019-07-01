Генпрокуратура проверяет Шереметьево из-за задержек выдачи багажа

Комиссия Генпрокуратуры проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево . Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как отмечается, по поручению заместителя генпрокурора Николая Виниченко проверяется исполнение законодательства о защите прав пассажиров.

«В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», — говорится в сообщении.

Также в ГП проинформировали, что по заявлениям пассажиров возбуждено уже 18 административных дел.

Накануне в Шереметьеве сообщили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в авиагавани.