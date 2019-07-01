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Генпрокуратура проверяет Шереметьево из-за задержек выдачи багажа 

RT на русском + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комиссия Генпрокуратуры проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как отмечается, по поручению заместителя генпрокурора Николая Виниченко проверяется исполнение законодательства о защите прав пассажиров.
«В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», — говорится в сообщении.
Также в ГП проинформировали, что по заявлениям пассажиров возбуждено уже 18 административных дел.
Накануне в Шереметьеве сообщили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в авиагавани.
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Происшествия , Николай Виниченко , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево
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