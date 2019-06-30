Жители Архангельска освистали губернатора на дне города

Жители Архангельска вновь потребовали отставки губернатора Игоря Орлова во время его поздравительной речи на Дне города.

С первых минут, как только Орлов вышел с приветственным словом на сцену городской площади, толпа начала свистеть и скандировать «Позор!» и «В отставку!». Недовольные крики продолжались до тех пор, пока глава региона не ушёл со сцены. Ролик опубликован очевидцами в Twitter.

В интервью для радиостанции «Говорит Москва» Орлов отметил, что не слышал никаких криков и лозунгов в свой адрес.

Я общался с честными и порядочными гражданами Архангельской области и города Архангельска, — сказал губернатор.

Игоря Орлова уже не в первый раз освистывают на массовом мероприятии. Такая же ситуация произошла с ним в Архангельске 12 июня во время праздничного концерта в честь Дня России.