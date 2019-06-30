Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Архангельска освистали губернатора на дне города 

News.ru 52 минуты назад
Жители Архангельска вновь потребовали отставки губернатора Игоря Орлова во время его поздравительной речи на Дне города.
С первых минут, как только Орлов вышел с приветственным словом на сцену городской площади, толпа начала свистеть и скандировать «Позор!» и «В отставку!». Недовольные крики продолжались до тех пор, пока глава региона не ушёл со сцены. Ролик опубликован очевидцами в Twitter.
В интервью для радиостанции «Говорит Москва» Орлов отметил, что не слышал никаких криков и лозунгов в свой адрес.
Я общался с честными и порядочными гражданами Архангельской области и города Архангельска, — сказал губернатор.
Игоря Орлова уже не в первый раз освистывают на массовом мероприятии. Такая же ситуация произошла с ним в Архангельске 12 июня во время праздничного концерта в честь Дня России.
Жители Архангельской области, выступающие против утилизации мусора из других субъектов, несколько месяцев пытаются добиться отставки губернатора. Они просили принять соответствующее решение президента Владимира Путина. Игорь Орлов на это ответил, что не осуждает жителей региона, напомнив, что бог — судья, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Подростки погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани В Калининграде задержана врач по обвинению в смерти младенца Итальянка больше суток пила вино в застрявшем лифте
Комментарии32
Происшествия , Видео , Игорь Орлов , Владимир Путин , Радиостанция "Говорит Москва" , Архангельск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России89
«Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует»8
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе2
Матвиенко сделала неожиданное заявление о конфликте с Грузией239
В Шереметьево образовались огромные очереди
Видео
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:07
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
США В мире
01:01
Уборщица отбилась веником от белого медведя в Москве
Происшествия
00:09
150 км набережных приведут в порядок
Новости Москвы
04:30
Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России
В мире Прибалтика
02:20
Жители Архангельска освистали губернатора на дне города
Происшествия
01:51
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Политика
01:47
Путин дал поручение Шойгу
Политика Армия
00:11
Скабеева язвительно оценила бойкот Катамадзе
Общество
03:42
Матвиенко сделала неожиданное заявление о конфликте с Грузией
Политика