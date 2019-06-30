Суд решил судьбу экс-жены Цеповяза

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в воскресенье арестовал по делу о вымогательстве Наталью Стришнюю, бывшую супругу осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза , передает корреспондент ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 25 суток", — сказал судья, зачитывая решение.

Следствие просило арестовать Стришнюю, защита настаивала на том, чтобы ее отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем. "Наталья тяжело больна, заседание было прервано в связи с тем, что вызвали скорую помощь", — пояснил адвокат Эдуард Чургулия журналистам.

По данным прокуратуры, Стришняя обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК ("Вымогательство"), санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным адвоката, Стришнюю и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 млн рублей. " [В субботу в станице Кущевской] прошли обыски, изъятие документов в "Славе Кубани" (директором предприятия является Стришняя — прим. ТАСС). На сколько мне известно со слов сотрудников, были истребованы документы, в том числе учредительные, уставные бухгалтерские, изъят сервер", — рассказал Чургулия.

Как сообщалось ранее, агрофирма "Слава Кубани" площадью 14 тыс. га принадлежит по условиям брачного договора с Цеповязом его бывшей супруге.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.