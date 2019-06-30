Суд решил судьбу экс-жены Цеповяза

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве 

ТАСС 42 минуты назад
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в воскресенье арестовал по делу о вымогательстве Наталью Стришнюю, бывшую супругу осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза, передает корреспондент ТАСС.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 25 суток", — сказал судья, зачитывая решение.
Следствие просило арестовать Стришнюю, защита настаивала на том, чтобы ее отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем. "Наталья тяжело больна, заседание было прервано в связи с тем, что вызвали скорую помощь", — пояснил адвокат Эдуард Чургулия журналистам.
По данным прокуратуры, Стришняя обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК ("Вымогательство"), санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным адвоката, Стришнюю и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 млн рублей. " [В субботу в станице Кущевской] прошли обыски, изъятие документов в "Славе Кубани" (директором предприятия является Стришняя — прим. ТАСС). На сколько мне известно со слов сотрудников, были истребованы документы, в том числе учредительные, уставные бухгалтерские, изъят сервер", — рассказал Чургулия.
Как сообщалось ранее, агрофирма "Слава Кубани" площадью 14 тыс. га принадлежит по условиям брачного договора с Цеповязом его бывшей супруге.
Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.
ТАСС: последние новости
СК начал проверку после отравления подростка в Подмосковье Самолет Air Astana выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы В Москве на Курском вокзале пьяный мужчина убил прохожего
Комментарии2
Происшествия , Видео , Криминал , Вячеслав Цеповяз , Эдуард Чургулия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина испугалась диктата России115
«Наглое упорство»: Крым о действиях эсминца США299
Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина107
«Пиар и шоу»: зачем Трамп вошел в КНДР6
«Господин Путин меня пригласил, и я приеду»1
Видео
00:36
Суд решил судьбу экс-жены Цеповяза
Происшествия Криминал
00:41
Тимошенко опозорила Вакарчука
Украина В мире
04:30
Украина испугалась диктата России
В мире Политика
00:48
«Наглое упорство»: Крым о действиях эсминца США
Армия Политика
03:47
Грузинская певица извинилась за выступления в РФ
В мире Кавказ
00:15
Пугачева была у него на подпевках. После смерти его забыли
Шоу-бизнес Статьи
00:14
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы возле КНДР
В мире Азия
00:38
Петросяна втянули в разборку с Собчак
Шоу-бизнес Статьи
02:41
Команда Зеленского готовится к «продаже Украины»
В мире
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
Больше видео