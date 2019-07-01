Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень воды в реке Ия в Иркутской области упал ниже 11 метров 

РИА Новости + ещё 50 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, снизился до 1091 сантиметра, информируют власти города.
Ранее сообщалось, что критическим является уровень в 700 сантиметров. В воскресенье к 10 утра уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а в субботу достигал 13,5 метра.
"Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)", — говорится в сообщении городской администрации.
В воскресенье МЧС по региону информировало, что наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в Тулуне, падение уровня воды будет продолжаться не менее двух дней.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.
Подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , МЧС , Иркутская Область , Тулун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде назвали Зеленского ошибкой украинцев7
Борис Джонсон проведет Brexit «назло Путину»76
Катамадзе передумала отказываться от концертов в РФ21
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России35
Тимошенко отказалась идти на гей-парад10
Видео
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:40
«Не пустим Россию в ПАСЕ»: Польша готовит ответный удар
В мире Статьи
03:26
CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию
В мире
01:07
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
США В мире
01:01
Уборщица отбилась веником от белого медведя в Москве
Происшествия
00:09
150 км набережных приведут в порядок
Новости Москвы
04:30
Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России
В мире Прибалтика
02:20
Жители Архангельска освистали губернатора на дне города
Происшествия
01:51
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Политика
01:47
Путин дал поручение Шойгу
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть