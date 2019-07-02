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Уровень воды реки Ия в иркутском Тулуне снизился на 16 сантиметров 

ТК «Звезда» + ещё 62 41 минуту назад
Фото: p_tulun, Вконтакте
Город, в котором проживает 42 тысячи человек, наиболее пострадал от паводков.
По информации администрации города Тулуна Иркутской области уровень воды в реке Ие на 8 утра по местному времени (3 часа ночи по Москве) составил 9,36 метра, упав за последние 4 часа на 16 сантиметров.
«Уровень воды в реке Ия на 08:00 часов 2 июля составил 936 см (-16)», — говорится на сайте администрации города.
В общей сложности, за последние сутки уровень воды снизился с 10,91 метра до 9,36 метров, при критических 7 метрах. Пик уровня воды, был зафиксирован 29 июня и достиг 13,87 метров.
Город Тулун, в котором проживают около 42 тысяч человек, наиболее пострадал из-за паводка в Иркутской области. В городе подтоплено более тысячи жилых домов, ряд социальных объектов, водозабор и 6 километров трассы «Сибирь».
Кроме Тулуна, в зоне подтопления оказались Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы Иркутской области. Там из берегов вышли крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. В общей сложности в зоне бедствия находятся 83 населенных пункта и почти семь тысяч строений
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Происшествия , Тулун
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