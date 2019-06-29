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Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане 

Рамблер 54 минуты назад
В вахтовом поселке Тенгиз в Атырауской области Казахстана, где находится нефтяное месторождение и завод, возник массовый конфликт, причиной которого стало фото девушки, сообщает «Спутник»
Сотрудник завода, выходец из Ливии Эли Дауд поделился в Whatsapp снимком, на котором он держит рацию, а девушка позади него касается ее губами, сообщает Telegram-канал Baza.
Фото кто-то перепостил в Инстаграме. Местные мужчины увидели в нем недвусмысленный намек. После этого начались массовые избиения иностранцев, пострадали 30 человек, около тысячи рабочих завода устроили забастовку.
По словам первого заместителя акима Атырауской области РК Серика Шапкенова, конфликт удалось остановить.
«Сейчас ситуация стабилизировалась. Сотрудники вернулись на свои рабочие места. Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о погибшем не соответствует», — рассказал он.
Происшествия , Видео , В мире
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