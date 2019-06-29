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Уголовное дело завели после взрыва газа в Коврове 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В городе Ковров было возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по региону.
До этого сообщалось, что в результате произошедшего погиб один человек, еще 11 пострадали.
Как отмечается, дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Уточняется, что в качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники.
Он мог вырвать соединительные шланги в месте подводки газа к плите и колонке, что и явилось причиной взрыва.
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