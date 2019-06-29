В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного научного эксперимента на уроке. Об этом сообщает Metro.
Как отмечается, 13-летний мальчик проводил эксперимент "огненная змея".
По словам ученика, преподаватель добавил в огонь слишком много спирта, из-за чего песок взорвался рядом с лицом Риверы.
Он отметил, что огонь мгновенно охватил его голову.
После случившегося школьнику пришлось перенести четыре операции на лице и шее.
Отмечается, что семья Риверы подала иск в суд против школы на сумму в $1 млн Ранее сообщалось, что школьников госпитализировали после взрыва газа.