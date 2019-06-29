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На юге Франции один человек погиб из-за сильной жары 

РИА Новости + ещё 1 57 минут назад
Фото: Reuters
Один человек погиб, пятеро были госпитализированы недалеко от города Карпантра в южном департаменте Франции Воклюз из-за аномальной жары, сообщает газета Dauphiné Libéré со ссылкой на заявление префектуры.
Отмечается, что это первый официально подтвержденный случай смерти в связи с аномальной жарой во Франции.
"На сегодняшний день в Воклюзе зафиксирована смерть человека, который скончался из-за сильной жары. Это велосипедист, который интенсивно занимался спортом, а именно велоспортом в горах… Из-за недомогания он был в срочном порядке доставлен в больничный центр Авиньона, где скончался", — цитирует издание заявление префектуры.
Префектура затем уточнила, что с пятницы было госпитализировано шесть человек с признаками гипертермии, то есть повышения температуры тела. Один из них сейчас в критическом состоянии, еще один — велосипедист — скончался.
Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самых высокий) уровень метеопасности. В пятницу в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в истории Франции. Там столбик термометра поднялся до 45,9 градусов. Однако уже в субботу красный уровень в стране был отменен. Согласно последним данным метеослужбы Франции, в 75 департаментах по-прежнему установлен оранжевый уровень погодной опасности.
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Происшествия , В мире , Европа , Франция
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