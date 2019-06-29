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В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Мигрант Толкунбай Акматов создал специальный чат в WhatsApp, в котором собрал земляков и пригласил их сыграть в волейбол на одной из спортивных площадок в районе.
Когда мигранты приехали на место, прохожие сразу же вызвали полицию. Приехали несколько десятков оперативников, задержали Акматова и его друзей и повезли в отделение. Там их допросили и отпустили.
19 июня сообщалось, что приезжие из Средней Азии устроили массовую драку возле станции метро «Электрозаводская». Один человек погиб, трое получили ранения. Участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.
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