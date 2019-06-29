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Роспотребнадзор прокомментировал проверку на самолете Батуми-Москва 

РИА Новости + ещё 16 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор сообщил, что проверка самолета из Батуми в аэропорту Домодедово не заняла более получаса.
Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.
"В целях предотвращения ввоза и распространения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту Домодедово осуществлялся досмотр воздушного судна рейсом Батуми — Москва "Уральских авиалиний", — сообщила пресс-служба ведомства.
Добавляется, что при досмотре был выявлен ребенок с температурой 38, специалисты вызвали на борт врача, который выставил диагноз фарингит. От госпитализации родители отказались.
"Других заболевших пассажиров и членов экипажа не выявлено. Общая задержка высадки пассажиров составила не более 30 минут", — отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что действия сотрудников Роспотребнадзора проводились в рамках Международных медико-санитарных правил.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , Уральские авиалинии , Роспотребнадзор , Батуми
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