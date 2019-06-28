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Аттракцион развалился во время движения 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: News.ru
В Узбекистане аттракцион "Летающая тарелка" развалился во время движения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Как отмечается, в результате инцидента погибла девушка 1999 года рождения. О других пострадавших пока неизвестно.
Уточняется, что причиной аварии стала сломавшаяся рукоятка аттракциона. В результате, аттракцион рухнул на землю вместе с людьми с семиметровой высоты.
На настоящий момент прокуратура проводит предварительное следствие. Кроме того, было возбуждено дело по статье "нарушение правил по технике безопасности, повлекшее смерть человека".
Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Узбекистан
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