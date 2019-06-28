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Наводнение выгнало жителей сибирского города на крыши 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Соцсети
В городе Тулун в Иркутской области в результате паводка подтопило порядка 880 частных домов, жители ждут спасателей на крышах, пишут СМИ со ссылкой на очевидцев.
Дамба, сдерживавшая напор воды на город, была прорвана в нескольких местах, сообщил местный житель Равиль Ахметов ТАСС.
«Вода, наверное, в течение двух часов поднялась метра на три. Это было очень быстро. Муниципалитет предупредили еще два дня назад, что вода придет, но подготовки никакой не было, и застало всех врасплох. Люди еще на крышах. Помогать им начали около двух часов назад», — сказал Ахметов.
Дамба полностью погрузилась под воду, также затопило автостанцию. Ахметов добавил, что в зоне подтопления оказались торговые центры, а люди начали массово закупать воду, так как ее должны отключить в 23.00 (18.00 мск).
«Многоэтажки подтопило в микрорайоне Угольщиков, сложная ситуация в микрорайоне ЛДК, он полностью затоплен, и центральная часть Тулуна затоплена, частный сектор», — сказал местный житель.
Другой житель города Игорь Скрябин пояснил, что были предупреждения о поднятии уровня воды в реке.
«Обходили дома, объезжали заранее. Но у нас многие не хотели дома покидать, боятся за имущество. В итоге к родственникам поехали, мы сейчас у родни на том (незатопленном) берегу с семьей», — сказал Скрябин.
Жителей Тулуна эвакуируют с левобережья, некоторые отправляются в пункты временного размещения, другие — к родственникам, некоторые остаются на крышах домов и ждут спасателей.
«Вода очень быстро пришла, такое ощущение, что за час буквально. Топит улицы, которые поближе к реке, там дома частные, стариков живет много. Где— то по середину заборов подтопило, в дома вода зашла, огороды в воде», — сообщила жительница Тулуна Наталья Капранова.
Напомним, эвакуация жителей Тулуна началась днем в пятницу. В МЧС сообщили, что один из горожан погиб во время ЧП.
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Происшествия , Погода , Равиль Ахметов , МЧС , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Тулун
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